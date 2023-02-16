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Сегодня, 19:01

«Нижний Новгород» продлит контракт с форвардом Сулеймановым

Алина Савинова
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«Нижний Новгород» договорился о продлении контракта с форвардом команды Тимуром Сулеймановым, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, стороны устно договорились о продлении контракта на улучшенных для игрока условиях. Новое соглашение может быть подписано в ближайшее время.

Сулейманов выступает за клуб из Нижнего Новгорода с лета 2021 года. В текущем сезоне 22-летний нападающий провел 21 матч за «Нижний Новгород» во всех турнирах, забил 9 голов и сделал одну результативную передачу.

Нижегородцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pari-nn-prodlit-kontrakt-s-napadayushhim-sulejmanovy-m/
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Тимур Сулейманов
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