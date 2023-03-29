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Новиков: «Сафонов — перспективный парень, но до высот Акинфеева ему еще играть и играть»

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Может ли Сафонов стать «новым Акинфеевым»? Сафонов — перспективный молодой парень, но до высот Акинфеева ему еще играть и играть. Самое главное — чтобы карьера Матвея прошла без травм», — приводит «РБ Спорт» слова Новикова.

Также он ответил на вопрос, стоит ли Сафонову уезжать в Европу.

«Это довольно сложный вопрос, потому что позиция вратаря не совсем, скажем так, обычная. Это не полевой игрок. Голкиперу сложнее адаптироваться в новой команде. В новом клубе вратарь в первых играх не имеет права на ошибки, психологически это очень давит и не все это выдерживают. Советы Матвею давать нельзя, он должен сам решать свою судьбу. Если он захочет уехать, то это его личное дело. Ему стоит подумать над таким предложением, если оно появится, но, повторюсь, это будет только его личный выбор», — добавил специалист.

Сафонов выступает за «Краснодар» с 2017 года. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года. Всего в составе основной краснодарской команды вратарь провел 133 матча, 39 из которых отстоял «на ноль».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-novikov-safonovu-do-vy-sot-akinfeeva-eshhe-igrat-i-igrat/
Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
Валерий Новиков
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