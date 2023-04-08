Новиков: «Победа над «Спартаком» не вернет «Динамо» шанс на выигрыш Кубка и завоевание титула»

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ против «Спартака».

— «Динамо» исполняется 100 лет, и поставленная задача выиграть Кубок России, к сожалению, уже не выполнена, — приводит слова Новикова Metaratings.ru. — Болельщики, мягко говоря, разочарованы. Конечно, победа в предстоящем матче с принципиальным соперником всегда долгожданна и эмоциональна, но она уже не вернет шанс на выигрыш Кубка и завоевание титула.

— В чем причина провала «Спартака» Абаскаля после перерыва? Сможет ли «Спартак» удержаться в тройке по итогам чемпионата?

— «Спартак» по результату крайне неудачно возобновил сезон, но по игре выглядит достаточно интересно. Мне нравится их агрессия, нацеленность на атаку, мобильность, хорошо отлажены переходные фазы. Поэтому не сомневаюсь, что команда будет бороться за призовые места до последнего тура, а, может, и решит эту задачу заблаговременно.

Сейчас же проблемы «Спартака» на поверхности — не играют ведущие игроки и это, безусловно, огромные потери для «Спартака», ведь и Джикия, и Промес — это лучшие игроки команды.

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет сегодня, 8 апреля, и начнется в 19:30 мск.