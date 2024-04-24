КДК дисквалифицировал защитника ЦСКА Рошу на два матча РПЛ

Глава КДК Артур Григорьянц заявил, что защитник ЦСКА Виллиан Роша дисквалифицирован на два матча РПЛ по итогам встречи 25-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:2). Защитник армейцев Игорь Дивеев отстранен на одну игру.

«По матчу ЦСКА — «Ахмат» рассмотрели неподобающее поведение футболистов: два удаления в команде хозяев. КДК РФС рассмотрел удаления Игоря Дивеева и Виллиана Роши за серьезное нарушение правил. Футболисты на заседании извинились. КДК принял решение в отношении Роши о дисквалификации на два матча РПЛ. Дивеев — было принято не применять дополнительных санкций, только автоматическое», — сказал Григорьянц.

В этой встрече арбитр показал прямую красную карточку Виллиану Роше и в конце встречи удалил с поля Игоря Дивеева.