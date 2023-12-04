Оганесян считает, что «Оренбург» мог выиграть у «Краснодара»

Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением о матче 17-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:2).

«Мы здорово начали первый тайм, показывали хорошую игру, но чуть не дотерпели и пропустили уже перед самым перерывом. Второй тайм начали агрессивно, забили мяч. Потом мы владели инициативой. Считаю, что могли и обыграть «Краснодар». Но играть против них нелегко, все-таки это лидер чемпионата», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

После 17 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. На втором месте — «Зенит» (33 очка).