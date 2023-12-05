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РПЛ

Сегодня, 13:22

Оганесян считает, что в РПЛ есть интрига

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением об интриге в российском чемпионате.

«Против «Краснодара» всегда приятно играть. У них есть свой стиль, поставленная игра. Думаю, не зря они сейчас идут в лидерах чемпионата. Интрига в РПЛ? Конечно, она есть. Впереди еще много матчей. Все может поменяться», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

После 17 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Второй 2-14 «Зенит» (33 очка). Замыкает тройку «Динамо» (31 очко).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/stepan-oganesyan-v-rpl-est-intriga-vse-eshhe-mozhet-pomenyat-sya/
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