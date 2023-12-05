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Сегодня, 12:55

Шишкин считает, что многие мужчины поступили бы на месте Абаскаля точно так же

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин оценил поражение красно-белых от «Ахмата» (1:2) и отметил, что Бернард Бериша своей провокацией Гильермо Абаскаля совершил очень некрасивый поступок.

«Я не люблю это выражение — неудобный соперник. Команды каждый сезон играют друг с другом по два раза — можно спокойно подготовиться к игре и изучить каждого соперника, качественно подойти к игре. И мне кажется, «Спартаку» как раз этого и не хватило в матче с «Ахматом». Понятно, что в Грозном всем нелегко. Но «Спартак» для местной команды всегда был особым раздражителем. Виден был этот заряд — хотя бы у того же Бериши, у которого эмоции зашкаливали. Конечно, это была провокация со стороны футболиста — и Абаскаль, конечно, не должен был на нее поддаваться. Вся ситуация не красит ни одного, ни другого, особенно Беришу. Некрасивый поступок. Хотя, казалось бы, ничего не произошло — ты можешь праздновать голы и победы на любом участке поля, тебе это никто не запрещает. Но мы все люди, мы футболисты, мы понимаем, что произошло — и Абаскалю, наверное, тоже было тяжело сдержаться. И он повелся на провокацию — сыграла его «мужская» составляющая. Думаю, многие мужчины поступили бы на его месте так же», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-mnogie-muzhchiny-postupili-by-na-meste-abaskalya-tochno-tak-zhe/
Бернард Бериша
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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