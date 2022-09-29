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29 сентября, 18:45

Олег Иванов предположил, что ждет «Спартак» без Федуна

Александр Кружков
Обозреватель

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в интервью «СЭ» выразил надежду, что при «Лукойле» в «Спартаке» не будет таких частых смен тренеров и руководителей. В августе нефтяная компания выкупила 100 процентов акций красно-белых, а Леонид Федун покинул клуб.

«Когда за 18 лет сменилось 16 тренеров и куча генеральных директоров, — напомнил Иванов. — А еще мне бы хотелось, чтобы «Лукойл» всерьез закусился с «Газпромом», бросил ему перчатку. Российский футбол от этого только выиграет. Читал, что новое руководство «Спартака» планирует увеличить бюджет на зимние трансферы. Но деньги — еще не гарантия успеха. Многое зависит от эффективности менеджеров. А то за 12 миллионов евро кто-то покупает Клаудиньо, а кто-то — Педро Рошу. Да и 10 миллионов за Николсона вызывают вопросы».

Роман Зобнин и&nbsp;Вендел. Олег Иванов: «Если «Лукойл» бросит перчатку «Газпрому», российский футбол от этого только выиграет»

Олег Иванов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
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