Стало известно, кто убедил Федуна продать «Спартак». Инсайд рейтинга «СЭ»

Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время. Публикуем часть инсайдов из этого рейтинга.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021 здесь

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022 здесь

В августе 2022 года Леонид Федун принял решение о продаже «Спартака» благодаря мнению Вагита Алекперова. Именно бывший патрон «Лукойла» сумел убедить Федуна, что клубу пора обрести нового владельца.

22 августа 2022 года пресс-служба «Лукойла» объявила о выходе Федуна из состава акционеров красно-белых.

Федун был президентом «Спартака» 18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером РПЛ (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) страны.