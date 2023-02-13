0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:20

Стало известно, кто убедил Федуна продать «Спартак». Инсайд рейтинга «СЭ»

Леонид Федун.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Третий год подряд «СЭ» составляет рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Полная версия появится на нашем сайте в ближайшее время. Публикуем часть инсайдов из этого рейтинга.

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2021 здесь

Рейтинг самых влиятельных людей по версии «СЭ» 2022 здесь

В августе 2022 года Леонид Федун принял решение о продаже «Спартака» благодаря мнению Вагита Алекперова. Именно бывший патрон «Лукойла» сумел убедить Федуна, что клубу пора обрести нового владельца.

22 августа 2022 года пресс-служба «Лукойла» объявила о выходе Федуна из состава акционеров красно-белых.

Федун был президентом «Спартака» 18 лет. При нем «Спартак» стал чемпионом России (2016/17), шестикратным серебряным призером чемпионата России, бронзовым призером РПЛ (2017/18), обладателем Кубка (2021/22) и Суперкубка (2016/17) страны.

ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
8
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Махачев и Волкановски получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 284
«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады
Поляки вытолкали беженцев в Белоруссию через калитки для животных
«РИА Новости»: читатели Daily Mail указали на неизбежность поражения Украины
В Батуми на берегу Черного моря взорвалась мина
Сенатор Джабаров: «великим событием» февраля стала бы капитуляция Украины
Материалы сюжета: Леонид Федун ушел из «Спартака»
Федун рассказал о прощальном ужине с игроками «Спартака»: «Было очень трогательно!»
Макеев: «Спартак» — это бренд. Если финансирование останется — клуб будет бороться за высокие места»
Олег Иванов предположил, что ждет «Спартак» без Федуна
Леонид Федун пожелал удачи новому руководству «Спартака»
В «Спартаке» — новое руководство. Объясняем, как теперь будут жить красно-белые
Соломатин: «Без Заремы будет скучно»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Червиченко считает правильным ходом подписание нового контракта «Спартака» с Абаскалем
Отец Месси проведет новую встречу с руководством «ПСЖ»
Гафин заявил, что «Челси» не контактирует с «Динамо» по переходу Захаряна
Федун о будущем Абаскаля в «Спартаке»: «Будет немного удачи — будут и титулы»
Тихонов допускает, что «Спартак» продлил контракт на фоне слухов об отъезде Абаскаля
Кузьмичев уверен, что с Абаскалем «Спартак» станет чемпионом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гафин заявил, что «Челси» не контактирует с «Динамо» по переходу Захаряна

Червиченко считает правильным ходом подписание нового контракта «Спартака» с Абаскалем