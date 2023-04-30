Ольга Смородская: «Кто говорит, что спорт и пиво несовместимы, несет бред»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская считает, что пиво и футбол всегда были связаны между собой.

«Кто говорит, что спорт и пиво несовместимы, несет бред. Это ханжество. Можно напиться и до стадиона. Футбол не призван воспитывать морально-нравственные качества людей — это всего лишь вид досуга. Как сходить в ресторан. Там тоже пиво запретить надо? Всегда футбол и пиво были связаны друг с другом», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее в Министерстве спорта РФ поддержали возвращение пива на стадионы. Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует на территории России с 1 января 2005 года.