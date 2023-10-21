Сегодня, 10:52
Стали известны составы «Оренбурга» и «Факела» на матч 12-го тура РПЛ.
«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Башич, Марин, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья.
Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Михайлов, Обухов, Горлюк, Куэро.
«Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев.
Запасные: Гудиев, Кудряшов, Суслов, Калинин, Яколиш, Багамаев, Моцпан, Селе, Долгов, Максимов.
Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 12:00 мск.