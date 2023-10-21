«Оренбург» — «Факел»: Вера и Марков в старте, Полуяхтов и Долгов в запасе

Стали известны составы «Оренбурга» и «Факела» на матч 12-го тура РПЛ. «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Башич, Марин, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья. Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Михайлов, Обухов, Горлюк, Куэро. «Факел»: Беленов, Брызгалов, Божин, Черов, Мастерной, Магаль, Альшин, Якимов, Квеквескири, Марков, Аппаев. Запасные: Гудиев, Кудряшов, Суслов, Калинин, Яколиш, Багамаев, Моцпан, Селе, Долгов, Максимов. Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 12:00 мск.