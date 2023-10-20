«Оренбург» на своем поле примет воронежский «Факел» в матче 12-го тура чемпионата России по футболу 21 октября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12:00 по московскому времени.

Канал «Матч Премьер» покажет видеотрансляцию матча «Оренбург» — «Факел» 21 октября в прямом эфире. Начало — в 11.55.

Ключевые события встречи РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Оренбург» находится на 12-й позиции в РПЛ с 11-ю очками в активе. «Факел» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков.

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