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Сегодня, 19:28

«Краснодар» обыграл «Оренбург» и поднялся на первое место в РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
«Краснодар» обыграл «Оренбург» со счетом 2:0.
Фото ФК «Оренбург»
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«Краснодар» оказался сильнее «Оренбурга» в матче 4-го тура РПЛ — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик».

Счет в игре открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян на 67-й минуте. На 90-й минуте Сперцян удвоил преимущество команды, реализовав пенальти.

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, на второй строчке — «Урал» (10 очков). Следующий матч команда проведет 19 августа против «Локомотива».

«Оренбург» в четырех турах набрал 1 очко и находится на 15-й строчке. 20 августа клуб на выезде сыграет с «Ахматом».

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
12 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
0:2
Краснодар
Источник: Таблица РПЛ
Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Оренбург
10
36
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