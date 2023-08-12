«Краснодар» обыграл «Оренбург» и поднялся на первое место в РПЛ

«Краснодар» оказался сильнее «Оренбурга» в матче 4-го тура РПЛ — 2:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик».

Счет в игре открыл полузащитник «быков» Эдуард Сперцян на 67-й минуте. На 90-й минуте Сперцян удвоил преимущество команды, реализовав пенальти.

«Краснодар» одержал четвертую победу подряд в РПЛ и с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, на второй строчке — «Урал» (10 очков). Следующий матч команда проведет 19 августа против «Локомотива».

«Оренбург» в четырех турах набрал 1 очко и находится на 15-й строчке. 20 августа клуб на выезде сыграет с «Ахматом».