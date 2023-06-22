«Оренбург» объявил о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера команды

Сегодня, 14:55
Чешский специалист Иржи Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга», сообщает пресс-служба команды.
45-летний тренер сменил на посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешел в московское «Динамо».
Ранее Ярошик выступал в РПЛ за ЦСКА и «Крылья Советов». Также хавбек играл за «Челси», «Селтик», «Реал Сарагосу», «Алавес» и пражскую «Спарту».
В должности тренера работал в «Ружомбероке», «Целе», «Спарте», «Словане», «Усти-над-Лабеме», «Простееве». В сезоне-2022/23 возглавлял чешский «Теплице».
По итогам прошедшего сезона «Оренбург» занял 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков за 30 матчей.