«Оренбург» встретится с «Зенитом» в рамках 10-го тура чемпионата России 30 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Оренбург» — «Зенит» будут доступны на сайте «СЭ». Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — 11.50 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда Давида Деограсии располагается на 13-м месте турнирной таблицы с 8 очками. Клуб из Санкт-Петербурга находится на 3-й строчке, в их активе — 17 баллов.

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