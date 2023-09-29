«Оренбург» на своем поле сыграет с «Зенитом» в рамках 10-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) 30 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Оренбург» — «Зенит» будут доступны на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажет телеканал «Матч Премьер». Начало эфира — 11.50 мск. Также следить за играми РПЛ сезона 2023 / 2024 можно на сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Оренбуржцы находятся на 13-м месте турнирной таблицы РПЛ с 8-ю очками. Сине-бело-голубые занимают 3-ю строчку, в их активе — 17 баллов.

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