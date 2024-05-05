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Сегодня, 21:04

Орещук: «Тюкавин не уедет летом в Европу, без шансов»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук выразил уверенность, что руководство бело-голубых не станет продавать форварда клуба Константина Тюкавина ближайшим летом.

«Без шансов, он еще не стоит двадцати миллионов. А за меньшие деньги его «Динамо» точно не продаст. Тюкавин пока не перерос уровень РПЛ. Хороший сезон проводит, но не ровный. Поэтому как минимум надо сезон еще сыграть на хорошем уровне»,  цитирует Орещука «РБ Спорт».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин провел 35 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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