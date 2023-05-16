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16 мая, 12:37

Орещук считает, что Бувачу не стоит уходить из «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, надо ли спортивному директору Желько Бувачу уходить из московского клуба.

«Если Бувач считает, что в «Динамо» все хорошо, то он должен продолжать работать. Есть же еще руководство, которое дает оценку. У каждого свое понимание результата. У нас с Хохловым было понимание, что заявленные цели не были достигнуты, мы собрались и ушли. Это футбол, жизнь. Юрий Алексеевич очень системный человек и не бросается из крайности в крайность. Решение о своем будущем Бувач сам должен принять. Если он считает свою работу хорошей, значит, не надо никуда уходить. Если считает, что надо уйти вместе с Йокановичем, тогда надо написать заявление, но не факт, что «ВТБ» примет отставку. Тяжелая ситуация. Все на совести человека, который ответственен за это все. Я бы не стал говорить, что Бувачу надо собирать вещи и уходить», — приводит «РБ Спорт» слова Орещука.

14 мая московский клуб объявил об отставке главного тренера Славиши Йокановича. К оставшимся матчам текущего сезона команду будет готовить 32-летний Павел Алпатов.

В матче 27-го тура РПЛ «Динамо» потерпело поражение от «Ахмата» (3:0). На данный момент бело-голубые занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-buvachu-ne-nado-sobirat-veshhi-i-uhodit-iz-dinamo/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
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