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Сегодня, 20:01

Орещук: «Если бы Мажич судил, мы бы каждый тур не говорили о ляпах и ошибках арбитров. Вопросы надо задавать нашим»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил работу арбитров в РПЛ после того, как серб Милорад Мажич возглавил департамент судейства РФС.

«Если бы Мажич судил, мы бы каждый тур не говорили о судейских ляпах и ошибках. Судят наши русские ребята. Вопросы им надо задавать: почему они так судят, почему у них такие трактовки? Человек только пришел и пришел работать с теми, кто уже есть. Дайте человеку пять лет, тогда мы с него и спросим. Он будет воспитывать своих арбитров, которые будут судить по одним и тем же правилам. Мы меняем главу судейского корпуса раз в полгода, образно говоря. Мы превратили футбол в какой-то хаос, только и говорим о судейских моментах. Уже хочется о футболе поговорить», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Мажич возглавляет департамент судейства РФС с июня 2023 года. Его контракт действует два года с опцией продления еще на год.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-esli-by-mazhich-sudil-my-by-kazhdyi-tur-ne-govorili-o-lyapakh-i-oshibkakh-arbitrov-313988/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
Милорад Мажич
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