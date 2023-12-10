Капитан «Факела» Квеквескири: «Динамо» закономерно два сезона не может нас обыграть»

Капитан «Факела» Ираклий Квеквескири подвел итоги матча 18-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Не знаю, почему «Динамо» второй сезон не может нас обыграть, но считаю, что это закономерность. «Факел» хорошо играл во всех этих матчах. В первой части сезона мы где-то приобрели, где-то потеряли, но в целом все справедливо. В начале сезона нам не везло, потом в каких-то матчах повезло и удавалось забивать на последних секундах. В целом мы на своем месте. Сегодня было очень тяжело дышать на холоде. Когда мяч попадает в тебя, сильно сушит и обжигает, временами было неприятно. Это быстро забывается на фоне адреналина во время игры», — цитирует Квеквескири Metaratings.ru.

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. У «Факела» 21 очко и 11-я позиция.