Орлов назвал Осинькина лучшим российским тренером

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре «Крыльев Советов» под руководством Игоря Осинькина.

«В этом сезоне мне очень нравятся «Крылья Советов». Посмотрите на их легкость и свежесть. Они мне напоминают «Зенит» Петржелы. Такой же задор, хохочут, смеются. Осинькин — лучший российский тренер прямо сейчас. У меня есть передача — «Футбольная столица», и там участвуют три специалиста — Валерий Непомнящий, Юрий Семин и Валерий Газзаев. И они каждый месяц отмечают лучшего российского тренера. Сейчас все трое называют Осинькина», — цитирует Орлова Sport24.

После 11 туров «Крылья» с 21 очком занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.