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РПЛ

18 декабря, 23:49

Орлов назвал выдающейся игру Кассьерры в первой половине сезона РПЛ

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в этом сезоне РПЛ.

«Тот факт, что Кассьерра столько забивает, говорит о том, что он для нашего чемпионата выдающийся. У него 14 голов в 16 матчах. То есть процентное отношение поражает. Но давайте говорить о том, кто делает передачи. Аршавин делал большинство передач на Кержакова. А тут и Вендел делает, и Клаудиньо, все работают на Кассьерру», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

26-летний колумбиец забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи в 16 матчах РПЛ в этом сезоне.

Источник: РБ Спорт
Матео Кассьерра
РПЛ
ФК Зенит
Геннадий Орлов
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