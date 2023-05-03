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Сегодня, 15:05

Орлов — об интересе «Фатих Карагюмрюк» к Кузяеву: «Он имеет моральное право уйти из «Зенита»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк».

— В последние дни в прессе гуляет информация о том, что Кузяев летом может перейти в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», за который уже выступает Магомед Оздоев. Ни подтвердить, ни опровергнуть ее я не могу. Но Далер же уже дал понять, что не намерен продлевать контракт с «Зенитом». Значит, похоже, уйдет. Что ж, он имеет на это полное моральное право. Немало сделал для питерцев, для титулов, трофеев. Сейчас, видимо, решил сменить обстановку. Возможно, хочет поиграть в еврокубках. Другое дело, немного смущает место его возможной новой команды в турнирной таблице чемпионата Турции (сейчас «Фатих» занимает 9-ю позицию. — Прим. «СЭ»). Но это уже личный выбор Кузяева. Как решит, так и будет.

Не думаю, что его уход станет большой потерей для «Зенита». Да, весной он часто выходил в стартовом составе команды Семака, но его КПД снизился по сравнению с осенью. Пропала какая-то искра в его игре, ушло вдохновение. Да и пенальти он не забивал. Не умаляя его заслуг перед клубом, думаю, в «Зените» найдут замену Кузяеву. Ему уже 30. С его уходом разгрузится зарплатная ведомость, «Зенит» даст шанс более молодым исполнителям. Так что это естественный процесс. Футбол — это бизнес.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев провел 30 матчей за сине-бело-голубых, забил 5 голов и сделал 7 результативных передач.

Гильермо Абаскаль. «Зачем убирать Абаскаля? Где был «Спартак» в прошлом сезоне? А Косте Геничу — душевного равновесия». Мнение Орлова
Далер Кузяев
Футбол
ФК Зенит
ФК Фатих Карагюмрюк
Геннадий Орлов
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