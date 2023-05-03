Гладилин отреагировал на слухи о том, что «Спартак» может сделать чемпионский коридор «Зениту»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил вероятность того, что игроки московского клуба сделают чемпионский коридор для игроков «Зенита».

«Если это будет решением исполнительного комитета РФС, то конечно, «Спартак» сделает чемпионский коридор. Могут ли сами игроки сделать такое? Это от них зависит, «Зенит» имеет большие шансы обыграть «Спартак» и стать чемпионом. В этом нет ничего плохого. Если есть какое-то решение, то сделают. А сами по себе... Я этого не понимаю», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

На данный момент «Зенит» с 61 очком лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет вторым, имея в активе 50 очков. Команда из Санкт-Петербурга может стать чемпионом страны, если обыграет «Спартак», а ростовчане потеряют очки в матче с «Факелом». При таком раскладе «Ростов» уже не сможет обойти «Зенит» в турнирной таблице.