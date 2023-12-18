Орлов объяснил, почему в этом сезоне РПЛ интереснее, чем в прошлом

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о первой половине чемпионата России сезона-2023/24.

«Мне кажется, этот чемпионат лучше, чем предыдущий, потому что все команды делали акцент на окончании встречи. Возможно, это влияние чемпионата мира в Катаре, но посмотрите, сколько раз судьба матчей в РПЛ решилась именно в последние минуты. И практически не было встреч, где заранее кто-то проигрывал с крупным счетом. И даже аутсайдеры давали бой», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).