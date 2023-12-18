Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:02

Орлов объяснил, почему в этом сезоне РПЛ интереснее, чем в прошлом

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о первой половине чемпионата России сезона-2023/24.

«Мне кажется, этот чемпионат лучше, чем предыдущий, потому что все команды делали акцент на окончании встречи. Возможно, это влияние чемпионата мира в Катаре, но посмотрите, сколько раз судьба матчей в РПЛ решилась именно в последние минуты. И практически не было встреч, где заранее кто-то проигрывал с крупным счетом. И даже аутсайдеры давали бой», — цитирует Орлова «РБ Спорт».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» набрал 38 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» отстает от «быков» на 2 очка. Замыкает тройку лидеров «Динамо» (32 очка).

Источник: РБ Спорт
РПЛ
Геннадий Орлов
1
0
Читайте также
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Российский пловец Евгений Рылов отказался участвовать в Олимпиаде-2024
Умер «Пухляш» из клипа Little Big
Сосулька насмерть убила мужчину в Санкт-Петербурге
Винер заявила об отказе гимнасток из России от выступлений без флага и гимна
Норвегия разрешила пролет самолета РФ из-за экстренной ситуации
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Экс-президент «Локомотива» Наумов не верит, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ
В «Оренбурге» заявили об отсутствии переговоров о переходе Веры в «Локомотив»
Силкин считает, что Сперцян готов к переезду в Европу
Канчельскис считает, что «Зенит» остается фаворитом РПЛ, несмотря на лидерство «Краснодара»
Алдонин назвал объективным восьмое место ЦСКА после первой половины сезона РПЛ
В «Оренбурге» подтвердили интерес к Прохину: «Как вариант — аренда до конца сезона с правом выкупа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Экс-президент «Локомотива» Наумов не верит, что «Краснодар» станет чемпионом РПЛ

«Чемпионат»: «Зенит» ведет переговоры о переходе защитника сборной Бразилии Нино