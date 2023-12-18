«Чемпионат»: «Зенит» ведет переговоры о переходе защитника сборной Бразилии Нино

«Зенит» ведет переговоры с «Флуминенсе» о переходе капитана клуба Нино, сообщает «Чемпионат». По данным источника, питерцы могут заплатить за 26-летнего бразильца 6 миллионов евро.

Нино выступает за «Флуминенсе» с января 2020 года, куда он перешел из «Крисиумы» за 1 миллион евро. За свой нынешний клуб он провел 237 матчей, забил 12 голов и отдал 5 результативных передач. На его счету один матч за сборную Бразилии — против Аргентины (0:1) в квалификации чемпионата мира-2026.

В этом сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт игрока с клубом истекает 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

Sky Sports сообщал, что игрок достиг устной договоренности с «Ноттингем Форест» о переходе в зимнее трансферное окно.