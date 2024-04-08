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Сегодня, 09:50

Орлов: «Почему «Спартак» до последнего надеялся на Промеса и не наигрывал другие варианты?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» раскритиковал игру «Спартака» в атаке после зимней паузы.

«Спартак» победил «Динамо», но качеством футбола, конечно, не убедил. Не поставлена игра, не поставлена... Зиньковский бежит по флангу, проскакивает опекуна и ищет, кому отдать. Адресата нет, да и подачи не точны. Не видно баланса. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, эта победа окрылит красно-белых?

Конечно, без Промеса тяжело. Но тут стоит говорить о стратегическом просчете руководства «Спартака». Ошибка! Ну ясно же: человек попал в скандальную историю, которая может закончиться для него плохо. Ну так наигрывайте состав без него, нарабатывайте план Б! Зачем же вы до последнего надеялись на Промеса? Вам же все равно в конце концов предстояло что-то по нему решать... И что мы видим? Не наиграли другие варианты. Отсюда такие проблемы в организации игры.

Средняя линия «Спартака» слабовата. И Пруцев, и особенно Умяров. Приходится признать: уровень невысок.

Кстати, у «Динамо» на этих позициях все в порядке. Карраскаль и Лаксальт. Вы можете сравнить их с теми двумя спартаковцами, которых я назвал выше? По КПД, пониманию футбола и так далее».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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