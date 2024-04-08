Сегодня, 09:45
Нападающий «Зенита» Артур высказался о том, что необходимо сделать сине-бело-голубым для победы над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.
— Это была трудная игра, но мы знали, что нам придется сложно. Главное, что мы набрали три очка. Впереди у нас матч в субботу, который будет для нас ключевым.
— Матч с «Краснодаром» самый важный весной?
— Да, это самая важная игра сезона против команды, которая борется с нами за титул. Поэтому мы должны сыграть на своем уровне, чтобы взять три очка.
— Что нужно сделать для победы?
— Быть умными, играть жестко, не терять контроль. И делать то, что мы делаем в каждом матче: забивать мячи и играть красиво.
— Вендел не сыграет. Что делать без него?
— Так случается. У нас сплоченная и сильная команда. Когда кто-то не может играть, его место занимает другой футболист с похожим набором качеств. Это часть процесса. Мы не боимся, у нас есть подходящие замены, так что сможем показать хорошую игру.
«Зенит» набрал 44 очка и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 очками.
Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.