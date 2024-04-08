Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:45

Артур — о том, как победить «Краснодар»: «Быть умными, играть жестко, не терять контроль»

Гоша Чернов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Зенита» Артур высказался о том, что необходимо сделать сине-бело-голубым для победы над «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

— Это была трудная игра, но мы знали, что нам придется сложно. Главное, что мы набрали три очка. Впереди у нас матч в субботу, который будет для нас ключевым.

— Матч с «Краснодаром» самый важный весной?

— Да, это самая важная игра сезона против команды, которая борется с нами за титул. Поэтому мы должны сыграть на своем уровне, чтобы взять три очка.

— Что нужно сделать для победы?

— Быть умными, играть жестко, не терять контроль. И делать то, что мы делаем в каждом матче: забивать мячи и играть красиво.

— Вендел не сыграет. Что делать без него?

— Так случается. У нас сплоченная и сильная команда. Когда кто-то не может играть, его место занимает другой футболист с похожим набором качеств. Это часть процесса. Мы не боимся, у нас есть подходящие замены, так что сможем показать хорошую игру.

«Зенит» набрал 44 очка и занимает первое место в таблице чемпионата России. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 очками.

Встреча «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля. Начало — в 17.00 мск.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Артур (Зенит)
1
0
Читайте также
Российскую всадницу отстранили от соревнований на два года за избиение лошади
Спортивный директор «Авангарда» рассказал о селекции клуба
Местные жители рассказали об обстоятельствах нападения на полицейских в Подмосковье
Абаскаль снова неадекватно отвечал на вопросы, Соболев грубо высказался о своих голах. Что произошло после матча «Динамо» - «Спартак»
В Абхазии россиянка сорвалась со смотровой площадки и погибла
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Популярное видео
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Локомотив» — ЦСКА и другие матчи
Педро: «Рад забить первый гол в РПЛ. Это невероятное чувство»
Мостовой — о матче с «Краснодаром»: «Козырь «Зенита» — на суперважные игры мы очень хорошо настраиваемся»
Семак о пропуске Венделом матча с «Краснодаром»: «Потеря лидера — это серьезно»
Вендел пропустит матч с «Краснодаром» из-за перебора желтых карточек
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орлов — о победе «Спартака»: «Конечно, Лещук ошибся, но нужно говорить и о заменах Абаскаля»

Орлов: «Почему «Спартак» до последнего надеялся на Промеса и не наигрывал другие варианты?»