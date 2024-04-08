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Сегодня, 10:05

Орлов: «Абаскаля уволят. Но не сейчас, а в конце сезона»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что не видит причин, по которым «Спартак» должен на этой неделе уволить главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Информация о том, что «Спартак» в любом случае уволит Абаскаля на неделе? Я в это не особо верю. Абаскаля уберут, но в конце сезона. А сейчас-то зачем? Тем более он выиграл. Будет смешно, если руководство московского клуба именно теперь пойдет на такой шаг. Где логика? Угадайка какая-то...

Ну какой смысл расставаться на этой неделе с испанцем? Все равно сезон уже потерян. Пусть доработает до конца чемпионата и спокойно уйдет. Вы можете мне назвать вариант? Кто вместо него? Черчесов? Что он сделает за оставшиеся восемь туров? Станет чемпионом? Один шанс из 1000! Нет, золото он не возьмет. За титул борются только две команды. По-моему, это очевидно.

Тем более у «Спартака» очень непростой календарь. Предстоит выезд в Сочи. Южане при новом тренере здорово преобразились, производят приятное впечатление. Видно, что наставник смог их хорошо подготовить во время зимней паузы. Новички пришлись ко двору. И не надо смотреть на то, что «Сочи» сейчас на последнем месте».

Полностью интервью Орлова читайте на сайте «СЭ»

ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
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