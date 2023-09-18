Орлов: «Посмотрите, как Кассьерра работает на оборону. Разве Соболев или Промес так делают?»

Комментатор Геннадий Орлов после победы «Зенита» над «Рубином» в интервью «СЭ» отметил, что по качеству футбола питерцы сейчас превосходят всех остальных в РПЛ.

«Уверенная победа, но «Зенит» пока еще на второй строчке. Вся борьба впереди. Хотя по качеству футбола питерцы превосходят всех остальных. У сине-бело-голубых сильнейшая полузащита в лиге. С этим сложно спорить. Семак заставляет всех футболистов и прессинговать, и обороняться. Посмотрите, как Кассьерра сегодня работал на команду, как Кладуиньо бежал назад. Все очень дисциплинированно. Разве Промес или Соболев так делают? Разве они так работают на оборону? Это говорит о физической готовности, о качественной работе на тренировках», — сказал Орлов «СЭ».

После 8 туров «Зенит» с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на одно очко.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».