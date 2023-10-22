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Сегодня, 21:30

Орлов: «Не понял, почему Рахмановича не наказали за момент с Клаудиньо. Балканцы нередко действуют испотдишка»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»
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Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением об эпизоде в первом тайме матча 12-го тура РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (3:1).

На 41-й минуте встречи нападающий самарцев Амар Рахманович ударил полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо локтем в лицо. Главный судья Артем Чистяков не стал наказывать Рахмановича за нарушение правил.

«Что касается судейства, я не понял, почему Рахмановича не наказали. Знаете, балканские футболисты нередко действуют исподтишка. Конечно, не все, но таких примеров, увы, хватает. Босниец же мог разбить бразильцу лицо! Ну что это за откровенный удар локтем?! Все это видели, а судья даже желтой не показал...

Клаудиньо — молодец, не вышел из себя. Поднялся, продолжил обострять, выдавать острые передачи. Правильная реакция. Посмотрите, как много они бегают с Венделом. Всегда открыты для приема мяча. Всегда себя предлагают. Таких футболистов очень мало в нашем чемпионате. Полузащита «Зенита» — по-прежнему козырная карта этой команды», — сказал Орлов.

Благодаря победе «Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Крылья Советов» с 21 очком опустились на третью строчку.

 
Руслан Литвинов в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. «Литвинов сильнее Баринова. Клаудиньо чуть лицо не разбили — даже желтой нет!» Орлов — о «Спартаке» и «Зените»
Клаудиньо
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
Геннадий Орлов
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