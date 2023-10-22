Орлов: «Зенит» провел пока лучший матч в сезоне. «Крылья» здорово провели первый тайм»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» поделился мнением о победе «Зенита» над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ.

«Зенит» победил «Крылья» на классе — 3:1. Хороши были Родригао и Кассьерра. Они явно прибавили, пауза на сборные пошла им на пользу. Гол Кассьерры отменили, но он все равно остается пока лучшим бомбардиром сезона. Бросается в глаза, что колумбиец действует теперь гораздо увереннее, эффективнее взаимодействует с полузащитниками — Венделом, Клаудиньо. Родригао надежен сзади и начинает атаки. С первым пасом у бразильца проблем нет. Это важно.

«Зенит» вообще имеет возможность варьировать свою игру в обороне. Вышел на замену Караваев, и питерцы перестроились на три центральных защитника. Но атака от этого в качестве не потеряла. Как раз наоборот.

Я бы не критиковал «Крылья» за такое поражение. В первом тайме самарцы мне очень понравились, заслуживают похвалы. Борьба на каждом участке поля, высокая плотность, контроль мяча! Но сил на все 90 минут не хватило. Слишком энергозатратной получилась игра для подопечных Игоря Осинькина. Ну подустали ребята, что поделаешь. Показательный эпизод — третий гол хозяев. Бейл — очень добротный защитник, но проиграл единоборство свежему Ерохину, который отдал голевой пас свежему Мостовому.

Это, наверное, лучший матч команды Сергея Семака в этом сезоне. Все сыграли ровно, никто не выпал! Если оценивать игру «Зенита» по европейским меркам, то можно смело поставить четверку с плюсом», — сказал Орлов.

Благодаря победе «Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. «Крылья Советов» с 21 очком опустились на третью строчку.