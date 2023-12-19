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Судейство

Сегодня, 10:15

Чаще всего судьи ошибались против «Зенита». Больше всего ошибок у Безбородова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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В 144 матчах первой части чемпионата России-2023/24 судейские бригады допустили 43 ошибки (не включая те, что были исправлены с помощью видеоассистентов). То есть в среднем примерно в каждой третьей игре арбитры приняли неверное решение в ключевом эпизоде.

Это меньше, чем в первых частях двух предыдущих турниров. В чемпионате-2021/22, по версии эксперта «СЭ», была допущена 51 ошибка в 144 встречах (в среднем 0,35 за игру). А в прошлом — 67 в 136 матчах (0,49).

Если судить по числу ошибок «против» и балансу решений «за» и «против», чаще других от действий арбитров страдал «Зенит».

Неожиданно много неверных решений в этом чемпионате принял опытнейший Владислав Безбородов, приближающийся к отметке в 300 матчей в РПЛ.

РПЛ
ФК Зенит
Владислав Безбородов
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