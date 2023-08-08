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Сегодня, 16:47

Осинькин отреагировал на слухи об аренде Коваленко «Крыльями Советов»

Алина Савинова
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил возможность возвращения полузащитника «Зенита» Александра Коваленко в самарскую команду.

Ранее агент Тимур Гурцкая заявил, что футболист может вернуться в «Крылья Советов» на правах аренды. После этих слов Коваленко в интервью «Известиям» назвал его «клоуном».

«По Коваленко я так же, как и вы, прочитал информацию в прессе. Конечно, понимаю, из-за чего такие разговоры появляются — футболист мало играет в «Зените». Посмотрим, как будет дальше», — приводит «РБ Спорт» слова Осинькина.

Коваленко перешел в «Зенит» из «Крыльев Советов» этим летом. В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в двух матчах за петербургскую команду, проведя на поле в общей сложности 10 минут.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-osin-kin-ponimayu-razgovory-ob-arende-kovalenko-no-ya-prochital-e-tu-informatsiyu-v-presse/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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