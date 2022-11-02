Осинькин сообщил, что не собирается покидать «Крылья советов»: «Я работаю дальше»

Сегодня, 15:55
Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в «Сочи».
«Со мной никто не связывался. У нас в «Крыльях» своя история. Я работаю дальше и никуда не собираюсь», — сказал Осинькин «СЭ».
Ранее Sport24 сообщил, что Осинькин является основным кандидатрм на пост главного тренера «Сочи».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования