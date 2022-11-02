Осинькин сообщил, что не собирается покидать «Крылья советов»: «Я работаю дальше»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении в «Сочи».

«Со мной никто не связывался. У нас в «Крыльях» своя история. Я работаю дальше и никуда не собираюсь», — сказал Осинькин «СЭ».

Ранее Sport24 сообщил, что Осинькин является основным кандидатрм на пост главного тренера «Сочи».