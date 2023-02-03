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Сегодня, 13:18

Овчинников назвал себя очень спокойным человеком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников высказался о своем характере.

«Я свой характер с детства не менял. Просто все меня видели только на поле. На самом деле я очень спокойный человек и вывести меня из равновесия достаточно сложно, практически невозможно. Футбол — это же театр. И ты играешь определенную роль. Ведешь себя так, как ждут от тебя болельщики. И если выбираешь какой-то образ, ему соответствуешь на протяжении какого-то времени. Фанатам нравились мои «взрывы», поэтому я давал им их. Но это всегда диссонировало с моим внутренним «я». Это очень непросто», — приводит слова Овчинникова RT.

52-лений Овчинников выступал за «Локомотив», «Бенфику», «Порту» и «Динамо».

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1105701-ovchinnikov-harakter-bolelschiki-chelovek
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