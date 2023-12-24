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Сегодня, 13:05

Валерий Овчинников: «Если в «Зените» не нашли замену Малкому, зачем его продавали?»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Известный российский тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» подвел итоги первой части чемпионата России. Также он оценил трансферную политику «Зенита» и уход звездного форварда Малкома.

— Что вас порадовало в 2023 футбольном году?

— Хорошо, что впервые за долгие годы в РПЛ появилась интрига в золотой гонке. «Краснодар» навязал борьбу «Зениту», даже выиграл первую часть чемпионата. Чемпионат России смотреть сейчас интереснее. А все остальное... Все, в принципе, на своих местах. Немного огорчил «Ахмат». Грозненцы просели, но вроде бы в последнее время Ромащенко немного выправил положение.

— Хватит ли «Краснодару» сил на всю дистанцию?

— Сейчас вам никто на этот вопрос не ответит. В связи с трехмесячной паузой у нас два разных чемпионата получается. Главное, чтобы у игроков «Краснодара» голова не закружилась. Вообще ничего еще не решено.

— «Зенит» уже не так хорош?

— Думаю, дело в том, что новички не усилили команду. Отсюда и второе место.

— Но как найти замену Малкому?

— Я вообще не понимаю этого вопроса.

— В смысле?

— Ну если вы не можете найти замену Малкому, не продавайте его! Вы что ставите во главу угла: очередное чемпионство или зарабатывание денег? Но «Зенит» же не бедный клуб, так? Не церковная мышь. Зачем сразу продавать-то? Вы сначала найдите футболиста, который сыграет на уровне Малкома, а потом уже расставайтесь с бразильцем. Логично?

— А вы не допускаете, что Малком сам заявил, что больше не хочет играть в «Зените»? Мол, я сделал вас чемпионами — отпускайте.

— Думаю, так и было. Но надо же просчитывать все варианты. А бразильцев понять можно. Они приезжают сюда заработать, получают очень приличные контракты. А потом уже им хочется вернуться к прежней жизни. Но тогда задача менеджмента клуба заключается в том, чтобы как можно дольше их тут сохранять, чтобы они, как говорится, не дергались.

Полностью интервью Овчинникова читайте на сайте «СЭ»

Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
Валерий Овчинников
0
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