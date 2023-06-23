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Овчинников: «Свою жизнь в футболе Перескоков точно прожил не зря»

Мария Гусева
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Российский тренер Валерий Овчинников выразил соболезнования в связи со смертью бывшего тренера вратарей «Спартака» Юрия Перескокова.

«Я хотел бы выразить глубокие соболезнования семье и детям Юрия Перескокова, — цитирует «РБ Спорт» Овчинникова. — Я знал его с 19 лет, когда он пришел ко мне в «Динамо» Киров. Интересным, светлым парнем. Таким он мне и запомнился... Потом он работал у меня тренером вратарей. Одно время закончил с футболом. Занимался бизнесом. Мы случайно встретились в аэропорту. Подошел и спросил: «Можно я попробую у вас тренером?». Я согласился. Загрузил его в самолет, и полетели. Как пришел к нам в 90-е в «Локомотив», так с того момента и работал тренером в разных клубах. Свою жизнь в футболе он точно прожил не зря. Помню наш последний разговор. Так вышло, что стал прощальным. 60 лет. Совсем молодой мужик. Меня шокировала эта новость. Очень жаль. Глубокие соболезнования всем близким».

В качестве футболиста Перескоков начал свою карьеру в ЦСКА и выступал только за дубль команды. Также он играл за кировское «Динамо», «Красную Пресню», «Нефтчи», «Факел», владикавказский «Спартак» и «Пахтакор» и нижегородский «Локомотив», в котором завершил карьеру в 1999 году.

После завершения карьеры Перескоков работал тренером вратарей в «Локомотиве» (Нижний Новгород), «Черноморце», «Спартаке», «Химках», астанинском «Локомотиве», брянском «Динамо», «Калуге», «Уфе» и «Арсенале».

Источник: РБ Спорт
Футбол
Валерий Овчинников
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