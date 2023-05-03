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Сегодня, 16:12

Овчинников заявил, что судьи РЛП не умеют пользоваться карточками

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников рассказал, почему возникли такие проблемы с судейством в российском футболе.

«Судьи не умеют пользоваться карточками — это первое, что бросается в глаза. Они дальтоники, у них цветовая гамма нарушена. И второй момент: сейчас главные арбитры очень надеются на ВАР. Вот ВАР им подскажет. И не берут на себя никакого решения, не хотят брать. Мы видим, как они полчаса совещаются. Потом бегут к экрану. Ладно бы бегом бежали, хоть показали бы свою функциональную готовность, — так они шагом идут. Я могу представить людей, сидящих в этот момент на лавке и стоящих на поле. Вот он пришел, постоял, телевизор посмотрел, начертил в воздухе экран, показал на точку. Когда все уже видели давно, что точка! А судья не видит. Или наоборот. Гонорары, может, и надо повысить. Но не всем. Мне кажется, судьи сами себе проблемы создают. Никто им не платит за то, чтобы они кого-то «убили». Надо разобраться, кто главный во время матча и за что он отвечает. Сейчас неразбериха в этом вопросе. Не может быть такого, что зрители видят, что произошло, а судья — нет», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-ya-dumal-chto-onopko-sozhret-sud-yu-i-tol-ko-butsy-ot-nego-ostanutsya/
Футбол
РПЛ
Валерий Овчинников
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