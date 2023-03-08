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Сегодня, 10:25

Озбилиз заявил о готовности принять участие в ретроматче за «Спартак»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз сообщил «СЭ» о желании сыграть за красно-белых в ретроматче после окончания карьеры.

«После окончания карьеры хотел бы принять участие в ретроматче за «Спартак». Почему нет. Аленичев, Титов, Тихонов — большие звезды для России. Я люблю футбол. Хочу играть везде, где можно, после карьеры. Это было бы интересно», — сказал Озбилиз «СЭ».

Араз Озбилиз выступал за «Спартак» с июля 2013 по январь 2016 года, в составе команды он забил 5 голов и сделал 5 результативных передач в 40 матчах.

В данный момент 32-летний армянин выступает за армянский «Урарту».

Арас Озбилис
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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