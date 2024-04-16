Пацай раскритиковал результаты «Ахмат» под руководством Адиева

Бывший полузащитник сборной Казахстана Сергей Пацай оценил игру «Ахмата» под руководством Магомеда Адиева.

«По Адиеву скажу, что таких результатов не ожидал никто. Я имею в виду не только два поражения, а саму игру, которую показал «Ахмат». Я такого, честно говоря, не припомню, чтобы после назначения нового главного тренера команда играла так безвольно», — приводит слова Пацая Legalbet.kz.

46-летний Адиев возглавил клуб 5 апреля. Под его руководством грозненцы провели 2 матча и потерпели 2 поражения. «Ахмат» идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков в 23 играх.