«Пари НН» на своем поле примет «Краснодар» в матче 23-го тура чемпионата России в субботу, 6 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Краснодар» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Видеотрансляция поединка пройдет на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.