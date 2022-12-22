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Сегодня, 11:06

Могилевец — об адаптации в «Зените»: «Первое время чувствовал себя не в своей тарелке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал о своей адаптации в питерской команде.

«Первое время чувствовал себя не в своей тарелке. Помню, один раз попал за стол к Денисову, Быстрову, Широкову — хотел как можно скорее поесть и уйти! Они вроде ничего такого не говорили, но было не по себе, боялся лишнее движение сделать. Потом, правда, я ощутил поддержку от тех же Широкова с Денисовым — казалось бы, противоречивых фигур. А особенно я благодарен Файзулину и Зырянову, которого я заменил в дебютной игре. Они вдвоем и Жирков вообще произвели в «Зените» самое приятное впечатление. Люди, которых слава и деньги никак не поменяли: простые, отзывчивые, не пытались из себя кого-то строить», — приводит слова Могилевца Sport24.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с 2014 по 2017 год. За клуб из Санкт-Петербурга футболист провел 20 матчей и отдал одну результативную передачу.

пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ: https://sport24.ru/news/football/2022-12-22-khotel-kak-mozhno-skoreye-uyti-mogilevets-o-tom-pochemu-boyalsya-dvinutsya-pri-denisove-bystrove-i-shirokove
Павел Могилевец
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