Могилевец — об адаптации в «Зените»: «Первое время чувствовал себя не в своей тарелке»

Бывший полузащитник «Зенита» Павел Могилевец рассказал о своей адаптации в питерской команде.

«Первое время чувствовал себя не в своей тарелке. Помню, один раз попал за стол к Денисову, Быстрову, Широкову — хотел как можно скорее поесть и уйти! Они вроде ничего такого не говорили, но было не по себе, боялся лишнее движение сделать. Потом, правда, я ощутил поддержку от тех же Широкова с Денисовым — казалось бы, противоречивых фигур. А особенно я благодарен Файзулину и Зырянову, которого я заменил в дебютной игре. Они вдвоем и Жирков вообще произвели в «Зените» самое приятное впечатление. Люди, которых слава и деньги никак не поменяли: простые, отзывчивые, не пытались из себя кого-то строить», — приводит слова Могилевца Sport24.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с 2014 по 2017 год. За клуб из Санкт-Петербурга футболист провел 20 матчей и отдал одну результативную передачу.