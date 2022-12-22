Агент Дркушича считает, что Бердыев даст футболистам «Сочи» новую энергию

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича поделился мнением о приходе Курбана Бердыева на пост главного тренера команды.

«Мы не обсуждали, по программе какого тренерского штаба Ваня готовится ко второй части сезона, но он занимается индивидуально, это точно, выполняет все задания. На время отпуска мы оставили его в покое, чтобы он как можно меньше думал о футболе и как можно больше времени провел со своей семьей, с девушкой. Мы просто хотим, чтобы он расслабился. Он ездил в Дубай, но сейчас уже вернулся домой в Словению. Ваня — профессионал, у него никогда не возникало с этим проблем. Я уверен, что к сборам он будет в полной готовности. Дркушич готов работать с Курбаном Бердыевым. Он — часть клуба, в котором сменился тренер. Бердыев даст игрокам новую энергию, каждый должен будет показать себя в лучшем свете. Ваня к этому готов», — приводит «РБ Спорт» слова Ратковицы.

В сезоне-2022/23 Дркушич забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 20 матчах за «Сочи» во всех турнирах. Команда занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками после 17 туров.