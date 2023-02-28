Первак: «Для меня российский футбол существует для того, чтобы играть в Лиге чемпионов»

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак оценил шансы красно-белых составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство РПЛ.

«Мечтать не вредно. Реально «Спартак» стал значительно лучше играть при нынешнем тренере. Команда неплохо управляемая. Но «Зенит» все-таки обладает стабильным составом, и у него есть небольшой отрыв», — приводит «РБ Спорт» слова Первака.

Также он ответил на вопрос, сильно ли удивится, если «Спартак» отберет чемпионский титул у «Зенита».

«Я очень спокойно рассматриваю все возможные варианты. Никто нигде не будет играть. Но продолжается какая-то непонятная для меня гонка. Не удивлюсь, если кто-то в ней сдуру перегонит другого. Пусть гоняются. Во всем должен быть смысл. Для меня российский футбол существует для того, чтобы играть в Лиге чемпионов. Я не вижу развития без участия в таких турнирах. Этого нет, значит, извините, мы плохо развиваемся», — добавил специалист.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков за 17 туров. «Зенит» лидирует с 42 очками.