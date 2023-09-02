Первак: «Хватит экспериментировать Абаскалю. «Краснодар» не даст «Спартаку» играть так, как в Кубке с «Динамо»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился ожиданиями от матча 7-го тура РПЛ между «Краснодаром» и красно-белыми.

«Есть же какие-то лучшие показатели у каждого из футболистов. Сегодня технологии достаточно высокие для этого. Хватит экспериментировать Абаскалю. Каждый раз по 5-6 новых игроков — ненормально. И играть 5:4 с «Пари НН» — тоже ненормально. А «Динамо» просто дал «Спартаку» играть, поэтому и такая разница», — приводит «Спорт День за Днем» слова Первака.

Он отметил, что «Краснодар» не даст «Спартаку» играть так, как с «Динамо» в рамках группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Они находятся в очень хорошей физической форме, у них очень сильное нападение, а защита и опорники вызывают зависть у многих команд РПЛ, я думаю. Посмотрите в таблицу. И все станет ясно», — добавил специалист.

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет 2 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени. На данный момент «быки» с 14 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ, московская команда идет на 7-й позиции, имея в активе 10 очков.