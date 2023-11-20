Защитник ЦСКА Гайич может перейти в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно

«Фиорентина» интересуется защитником ЦСКА Миланом Гайичем, утверждает Corriere dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб находится в поиске футболиста, который способен играть на правом фланге обороны, и рассматривает Гайича как одного из кандидатов. «Фиорентина» намерена укрепить проблемную позицию в зимнее трансферное окно.

Также флорентийцы проявляют интерес к Йосипу Юрановичу («Унион») и Эмилю Хольму («Аталанта»).

Милан Гайич выступает за ЦСКА с июля 2022 года, в сезоне-2023/24 защитник принял участие в 20 матчах красно-синих, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего серба в 4 миллиона евро, его контракт с московским клубом действует до конца июня 2025 года.