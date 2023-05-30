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Сегодня, 22:37

Первый тренер Дзюбы: «Артем и Овечкин — юмористы! Они оба сильненькие»

Алина Савинова
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Александр Шупляков, первый тренер форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, отреагировал на слова хоккеиста Александра Овечкина в адрес футболиста.

«Овечкин сказал, что Дзюба слабенький? Да не может такого быть. Артем и Саша — оба сильненькие, могут потолкаться. А так — все это позитивно и креативно, ведь Овечкин и Дзюба — юмористы! Они похожие по телу спортсмены, но у них все равно разные весовые категории. Просто их взаимные подколы привлекли внимание к дерби между «Динамо» и «Локомотивом». Это все для рекламы, ведь всем интересна не только конкуренция наших известных клубов, но и соперничество самых популярных спортсменов России», — цитирует Шуплякова Sport24.

Ранее Овечкин назвал Дзюбу «слабеньким» на поле. В ответ футболист сказал, что прощает Овечкина с его «милым пузиком».

37-летний Овечкин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. 34-летний Дзюба — четырехкратный победитель РПЛ в составе «Зенита».

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-05-30-pervyy-trener-dzyuby-artem-i-ovechkin-oba-yumoristy-no-oni-silnenkiye-mogut-potolkatsya
Александр Овечкин
Артем Дзюба
Футбол
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