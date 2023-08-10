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Сегодня, 14:07

Первый тренер Шатова считает, что Олег может вернуться в мини-футбол

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Олег Клешнин, первый тренер футболиста Олега Шатова, прокомментировал «СЭ» новость о том, что игрок прекратил контракт с «Уралом» и решил стать тренером.

«Футбольная карьера у него сложилась очень хорошо. Олег талантливый футболист. Однако быть тренером — это совсем другое. Сложно предположить, как дальше сложится. В большом футболе ему уже сложновато. Но, если бы он вернулся в мини-футбол, мог еще лет пять поиграть. Хочется пожелать ему, чтобы в пути, который он выберет, все было гладко, чтобы было поменьше черных полос. И главное удачи», — сказал Клешнин «СЭ».

Ранее президент «Урала» Григорий Иванов сообщил «СЭ» о прекращении контракта с футболистом.

В последний раз 32-летний россиянин выходил на поле 22 ноября 2022 года в матче групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4).

Олег Шатов
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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