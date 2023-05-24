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Сегодня, 19:22

Первый тренер Соболева не согласен с решением КДК РФС

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение КДК РФС о дисквалификации игрока красно-белых на четыре матча.

«Я думаю, что решение несправедливое. Я думал, что отстранят на два матча. Он же отбыл удаление в дерби. Ему достаточно. И то, что отменили красную карточку Роши тоже несправедливо. Он должен был пропустить одну игру», — сказал Горбунов «СЭ».

На 66-й минуте матча арбитр Сергей Карасев показал две прямые красные карточки: Александру Соболеву за демонстрацию непристойного жеста в адрес Виллиана Роши, а также самому Роше за повторение этого жеста.

24 мая КДК РФС принял решение о дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева на четыре матча. Красная карточка Виллиана Роши была отменена.

Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
КДК
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